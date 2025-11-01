Трагическая ночь в роще Баума унесла жизнь молодого парня

В Алматы поздней ночью 1 ноября погиб 17-летний юноша, сообщает Zakon.kz.

О ДТП на пульт 103 сообщил предполагаемый пассажир мопеда Peda Alpha.

Фото: Zakon.kz

Скорая помощь госпитализировала обоих участников дорожного происшествия. Однако, один из них скончался в больнице.

Фото: Zakon.kz

Обстоятельства этого ДТП пока неизвестны. В них предстоит разобраться дознавателю, который совместно с сотрудниками дорожной полиции прибыл на место происшествия.

Фото: Zakon.kz

Серьезные повреждения на мопеде не замечены.

Фото: Zakon.kz

Несмотря на темное время суток, густые заросли деревьев и отсутствие электричества, предварительно удалось обнаружить мотокроссовые и велосипедные трассы, а также самодельные трамплины.

Фото: Zakon.kz

Кроме того на асфальте остались следы дрифта неизвестных транспортных средств.

Фото: Zakon.kz

