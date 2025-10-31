#Народный юрист
Происшествия

Аль-Фараби в хаосе: массовая авария произошла в Алматы

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 00:21 Фото: Zakon.kz
Серьезная авария произошла в Алматы на пересечении улиц Гагарина и Розыбакиева, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали очевидцы, спорткар BMW и Toyota Camry ехали по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении.

Фото: Zakon.kz

После поворота на улицу Розыбакиева они столкнулись.

Фото: Zakon.kz

В результате автомобиль BMW выехал на разделительную аллею, снес несколько деревьев и вылетел на полосу встречного движения, где жестко столкнулся с Hyundai Sonata.

Фото: Zakon.kz

Toyota Camry тоже оказалась на встречной полосе.

Фото: Zakon.kz

Кроме того, во время аварии осколками зацепило еще четыре автомобиля – Toyota Corolla, Kia Picanto, Hyundai Accent и Hongqi E-QM5.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что Hyundai Accent буквально прошило дерево.

Фото: Zakon.kz

Известно, что в аварии пострадали водители BMW, Toyota Camry и Hyundai Sonata. Все были госпитализировали.

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

В итоге движение на проспекте Аль-Фараби буквально встало, из-за чего образовалась огромная пробка.

Ранее сообщалось, что в Алматы на пересечении улиц Татибекова и Каратальская столкнулись два автомобиля Lexus. Во время аварии пострадали четыре человека.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
