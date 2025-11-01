#Народный юрист
Происшествия

ОПГ таксистов-сутенеров ликвидирована в Костанайской области

такси, сутенеры, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 16:10 Фото: pixabay
В Костанайской области раскрыта организованная преступная группа, занимавшаяся сводничеством под видом оказания услуг такси, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Костанайской области, сотрудниками УБОП пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась сводничеством и оказанием интимных услуг под прикрытием частного извоза.

"Следствие установило, что девушки доставлялись в ряд саун города, где оказывались интимные услуги. В перечне фигурируют 12 заведений. Полицией установлены администраторы саун и лица, оказывавшие платные интимные услуги". ДП Костанайской области

Как стало известно, преступники подбирали молодых сельских девушек из неблагополучных и малообеспеченных семей и принуждали к оказанию интимных услуг, удерживая их в съемных квартирах и гаражах. Для этого злоумышленники использовали шантаж, запугивание и физическое насилие.

"Досудебное расследование ведется по ряду уголовных дел, возбужденных по пяти статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан. Несколько подозреваемых задержаны. В отношении других фигурантов применены меры процессуального принуждения", – рассказали в Департаменте полиции Костанайской области.

В ходе обысков изъяты крупные суммы наличных денег, документация, техника, банковские карты, а также девять автомобилей, предположительно использовавшихся в преступной деятельности.

"Установлено, что часть средств, полученных от незаконной деятельности, легализовывалась через подставной банковский счет. Деньги использовались для приобретения автомобилей, прицепов и гаражей", – рассказали стражи порядка.

Возбуждено отдельное производство по статье "Легализация доходов, полученных преступным путем". Расследование продолжается.

В органах внутренних дел подчеркнули, что работа по выявлению каналов сводничества и предоставления интимных услуг будет продолжена.

В октябре 2025 года в Алматы накрыли подпольную студию интим-услуг. В помещении находились оборудование и реквизит, используемые для оказания интимных услуг.

