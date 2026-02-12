ОПГ ликвидировали в Алматы: участники получили по 16 лет, организатор в розыске

В Алматы организованная преступная группа (ОПГ) занималась незаконным изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупных размерах, сообщает Zakon.kz.

Ее деятельность выявили и пресекли полицейские при координации прокуратуры Медеуского района города.

"Организатор руководил устойчивой ОПГ, обеспечивавшей работу трех подпольных нарколабораторий, оборудованных в частных жилых домах Алматы. В лабораториях ежедневно изготавливались психотропные вещества для дальнейшего сбыта. В ходе оперативно-розыскных мероприятий деятельность нарколабораторий пресечена, задержаны семь участников, из незаконного оборота изъяты психотропные вещества, включая мефедрон", – рассказали в прокуратуре Алматы 12 февраля.

По итогам досудебного расследования организатор ОПГ объявлен в международный розыск.

Остальные участники приговором суда признаны виновными и осуждены к 16 годам лишения свободы.

6 февраля сообщалось, что сотрудники Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел провели масштабную спецоперацию против преступных группировок в регионах Казахстана.