События

В Алматы ликвидировали подпольную студию интим-услуг

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 11:23 Фото: Zakon.kz
В Алматы накрыли подпольную студию интим-услуг. Теперь, как рассказали Zakon.kz в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП), по данному факту начато досудебное расследование.

Так, известно, что сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий выявили незаконно действующую студию.

"В помещении находились оборудование и реквизит, используемые для оказания интимных услуг", – уточнили стражи порядка.

оборудование, задержанные, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 11:23

Фото: пресс-служба ДП Алматы

По данному факту начато досудебное расследование.
"Назначены экспертизы, проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности".Пресс-служба ДП Алматы

Неделей ранее в Астане полиция пресекла деятельность подпольной "БДСМ-студии". Как оказалось, студия функционировала в подвальном помещении одного из жилых комплексов на левобережье столицы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
