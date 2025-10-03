В Алматы ликвидировали подпольную студию интим-услуг
Фото: Zakon.kz
В Алматы накрыли подпольную студию интим-услуг. Теперь, как рассказали Zakon.kz в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП), по данному факту начато досудебное расследование.
Так, известно, что сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий выявили незаконно действующую студию.
"В помещении находились оборудование и реквизит, используемые для оказания интимных услуг", – уточнили стражи порядка.
Фото: пресс-служба ДП Алматы
По данному факту начато досудебное расследование.
"Назначены экспертизы, проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности".Пресс-служба ДП Алматы
Неделей ранее в Астане полиция пресекла деятельность подпольной "БДСМ-студии". Как оказалось, студия функционировала в подвальном помещении одного из жилых комплексов на левобережье столицы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript