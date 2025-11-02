#Народный юрист
Происшествия

Вышла в магазин и не вернулась: 14-летнюю девочку три дня искали в Усть-Каменогорске

пропавшую девочку нашли в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 19:21 Фото: пресс-служба ДП ВКО
В областном центре ВКО сотрудники полиции установили местонахождение 14-летней школьницы, поиски которой длились на протяжении трех дней. 30 октября на канал "102" обратилась мать, которая заявила, что дочь вышла в магазин и не вернулась домой, сообщает Zakon.kz.

В полиции заявили, что на розыск ребенка ориентировали весь личный состав.

"Найти несовершеннолетнюю удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. В настоящее время подросток доставлена в отдел полиции, где будет передана родителям. С ними и девочкой проведут профилактическую беседу".Пресс-служба ДП ВКО

Стражи порядка напоминают о важности быть внимательными к своим детям и в случае пропажи ребенка или близких родственников незамедлительно обращаться в полицию по телефону "102", не теряя времени на самостоятельные поиски.

Ранее сообщалось, что пропавшего мужчину нашли и на вертолете доставили в больницу Жезказгана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
