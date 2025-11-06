В Алматы внедорожник снес газопровод: без газа остались сотни домов

В Турксибском районе Алматы водитель Toyota Land Cruiser Prado 6 ноября протаранил опоры уличного газопровода, оставив без газа 653 абонента, сообщили Zakon.kz в пресс-службе АО "QazaqGaz Aimaq".

По данным компании, в результате столкновения было повреждено около 10 метров газопровода среднего давления и деформированы шесть опор. Зафиксирована утечка газа.

Для обеспечения безопасности аварийная служба оперативно приостановила подачу газа 653 абонентам – среди них 646 частных домов, три объекта малого бизнеса и четыре промышленных предприятия.

Специалисты газовой службы прибыли на место происшествия незамедлительно, перекрыли поврежденный участок и устранили утечку. Сейчас ведутся восстановительные работы, территория аварии ограждена и находится под круглосуточным контролем.

Фото: АО "QazaqGaz Aimaq"

"Безопасность жителей и надежность газоснабжения остаются нашим главным приоритетом. Все силы направлены на скорейшее восстановление подачи газа и минимизацию неудобств для потребителей", – сообщили в местной газовой службе.

О происшествии уведомлены сотрудники дорожной полиции, в отношении водителя подано заявление о привлечении к ответственности.

АО "QazaqGaz Aimaq" напоминает о необходимости соблюдать правила безопасного использования бытового газа и незамедлительно обращаться в аварийную службу по номеру 5-104 при появлении запаха газа.

