Происшествия

В Алматы внедорожник снес газопровод: без газа остались сотни домов

Алматы, ДТП, газ, авария , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 18:27 Фото: АО "QazaqGaz Aimaq"
В Турксибском районе Алматы водитель Toyota Land Cruiser Prado 6 ноября протаранил опоры уличного газопровода, оставив без газа 653 абонента, сообщили Zakon.kz в пресс-службе АО "QazaqGaz Aimaq".

По данным компании, в результате столкновения было повреждено около 10 метров газопровода среднего давления и деформированы шесть опор. Зафиксирована утечка газа.

Для обеспечения безопасности аварийная служба оперативно приостановила подачу газа 653 абонентам – среди них 646 частных домов, три объекта малого бизнеса и четыре промышленных предприятия.

Специалисты газовой службы прибыли на место происшествия незамедлительно, перекрыли поврежденный участок и устранили утечку. Сейчас ведутся восстановительные работы, территория аварии ограждена и находится под круглосуточным контролем.

Фото: АО "QazaqGaz Aimaq"

"Безопасность жителей и надежность газоснабжения остаются нашим главным приоритетом. Все силы направлены на скорейшее восстановление подачи газа и минимизацию неудобств для потребителей", – сообщили в местной газовой службе.

О происшествии уведомлены сотрудники дорожной полиции, в отношении водителя подано заявление о привлечении к ответственности.

АО "QazaqGaz Aimaq" напоминает о необходимости соблюдать правила безопасного использования бытового газа и незамедлительно обращаться в аварийную службу по номеру 5-104 при появлении запаха газа.

Ранее стало известно, сколько ДТП зарегистрировали в Алматы с началом снегопада. Подробнее можно узнать здесь.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
