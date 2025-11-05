Сколько ДТП зарегистрировали в Алматы с началом снегопада

В Алматы с 18:00 4 ноября до 06:00 5 ноября зарегистрировали 17 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Обошлось без погибших, пострадали шесть человек, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, причиной большинства аварий стали несоблюдение дистанции, выбор небезопасной скорости и невнимательность участников дорожного движения.

"Первый снег традиционно становится испытанием как для водителей, так и для пешеходов. В таких условиях дорожное покрытие становится скользким, увеличивается тормозной путь. Однако многие автолюбители продолжают двигаться с прежней скоростью, не учитывая погодные и дорожные условия. Мы призываем всех быть предельно внимательными, снижать скорость, избегать резких маневров и помнить, что безопасность на дороге зависит от каждого", – отметил заместитель начальника Управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

В Департаменте полиции отметили, что с наступлением холодов важно заранее подготовить автомобили к зимнему периоду, проверить исправность систем и заменить летние шины на зимние.

Полиция Алматы призывает всех участников дорожного движения соблюдать осторожность, взаимное уважение и строго следовать Правилам дорожного движения.

В коммунальных службах утром 5 ноября рассказали, что в Алматы высота снежного покрова составляла около 1 см в городе и до 10 см в горных районах.