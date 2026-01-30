#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Известного португальского кинематографиста нашли мертвым у себя дома

умер Жуан Канижу, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 01:50 Фото: wikipedia/Жуан Канижу
68-летнего кинорежиссера Жуана Канижу нашли мертвым у себя дома недалеко от Вила-Висоза, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Correio da Manhã, обнуружила тело его домработница. Однако причину гибели издание не называет.

Его называли "Непокоренный". Жуан Канижу изначально изучал историю, но впоследствии оставил учебу на факультете гуманитарных наук Университета Порту, чтобы посвятить себя кино. Свой первый полнометражный фильм он снял в 1988 году, после чего последовал телевизионный сериал Alentejo Sem Lei. С тех пор он также работал в сфере продюсерского управления в кино, ставил спектакли в театре и снял ряд полнометражных фильмов, пронизанных темами португальского общества последних 40 лет, рассмотренными изнутри семейных контекстов и с ярко выраженными женскими персонажами.

Работа режиссера над фильмом "Noite Escura" ("Темная ночь"), который был представлен на Каннском кинофестивале в 2004 году, принесла проекту номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм". Хотя награду тогда получить не удалось, в 2005 году фильм был удостоен португальской премии "Золотой глобус" как лучший фильм.

Совсем недавно, в 2023 году, за фильм "Mal Viver" ("Плохая жизнь") Канижу получил "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале.

На протяжении своей карьеры Жуан Канижу также работал театральным режиссером, ставя пьесы Дэвида Мамета и Юджина О’Нила.

Незадолго до смерти кинематографист завершал свой последний кинопроект – фильм "Encenação" ("Постановка"), а также около двух недель назад закончил съемки связанного с ним театрального спектакля.

Ранее сообщалось, что умерла звезда фильма "Один дома" Кэтрин О’Хара.

Елена Беляева
Елена Беляева
