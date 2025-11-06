В Жамбылской области мать наказали за найденный у сына нож

6 ноября 2025 года Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних вынес приговор матери несовершеннолетнего, у которого был обнаружен в кармане нож, сообщает Zakon.kz.

Мать наказана за повторное неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 127 КоАП), так как установлено, что это повторное административное правонарушение в отношении гражданки О. – пять месяцев назад у мальчика также был выявлен в кармане нож.

"В ходе рейдовых мероприятий у несовершеннолетнего сына гражданки О., учащегося в колледже, в заднем кармане брюк был обнаружен складной нож. В связи с этим в отношении его законного представителя возбуждено дело об административном правонарушении", – говорится в информации суда.

Согласно справке криминалиста, нож изготовлен заводским способом и к холодному оружию не относится. Но ювенальным судом установлено, что ранее, в июне текущего года, у несовершеннолетнего также был выявлен нож. Тогда женщина уже привлекалась к ответственности по ч. 1 ст. 127 КоАП.

В суде законный представитель подростка признала вину и пояснила, что проведет беседу с сыном.

"Санкция ч. 2 ст. 127 КоАП предусматривает штраф в размере 15 МРП либо административный арест на срок до пяти суток. Но суд учел признание вины, наличие несовершеннолетних детей, отсутствие отягчающих обстоятельств и снизил размер штрафа на 30%. Постановлением суда признана виновной по ч. 2 ст. 127 КоАП и ей назначен административный штраф в размере 41 тыс. тенге". Пресс-служба СМСпДН Жамбылской области

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Жамбылской области подросток выстрелил в челюсть друга из винтовки. Мальчик выжил.