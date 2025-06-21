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Происшествия

Жуткая авария на трассе Алматы – Бишкек унесла жизни пяти человек

Сбитый пешеход, сбитый человек, наезд на пешехода, наезд на человека, смертельное ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 22:04 Фото: Zakon.kz
Пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего днем 21 июня на 135-м километре автодороги Алматы – Бишкек, сообщает Zakon.kz.

Жуткие кадры распространяются в Сети. На видео видно, как на дороге полыхает фура. 

Эту информацию прокомментировали в Департаменте полиции Алматинской области. 

По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь по трассе, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Toyota Highlander, а затем – с прицепом грузовика DAF.

"В результате аварии на месте происшествия погибли пять человек. Четверо пассажиров Mitsubishi Pajero и один пассажир Toyota Highlander. Остальные участники ДТП с различными травмами доставлены в медицинские учреждения", – сообщили в полиции.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. 

Ранее сообщалось о другом ДТП. В Алматинской области произошла авария, в результате которой погибли два человека. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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