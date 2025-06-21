Жуткая авария на трассе Алматы – Бишкек унесла жизни пяти человек

Пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего днем 21 июня на 135-м километре автодороги Алматы – Бишкек, сообщает Zakon.kz.

Жуткие кадры распространяются в Сети. На видео видно, как на дороге полыхает фура.

Эту информацию прокомментировали в Департаменте полиции Алматинской области.

По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь по трассе, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Toyota Highlander, а затем – с прицепом грузовика DAF.

"В результате аварии на месте происшествия погибли пять человек. Четверо пассажиров Mitsubishi Pajero и один пассажир Toyota Highlander. Остальные участники ДТП с различными травмами доставлены в медицинские учреждения", – сообщили в полиции.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось о другом ДТП. В Алматинской области произошла авария, в результате которой погибли два человека.