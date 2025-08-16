#АЭС в Казахстане
Происшествия

Жуткая авария на трассе Астана – Петропавловск унесла жизни двух человек

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 22:40 Фото: Zakon.kz
На 277-м километре автодороги "Астана – Петропавловск", между городами Кокшетау и Щучинск, 16 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Kia K5 и Volkswagen Passat, сообщили Zakon.kz в департаменте полиции Акмолинской области.

По данным ведомства, в результате столкновения водитель и пассажир Volkswagen Passat скончались на месте. Водитель и трое пассажиров Kia K5 получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

По факту начато досудебное расследование, по итогам которого будет принято процессуальное решение.

В полиции напомнили о необходимости строгого соблюдения скоростного режима, особенно на участках с интенсивным движением, а также о важности контроля технического состояния транспортных средств.

Ранее сообщалось о другом ДТП. Три человека погибли, пятеро пострадали в жуткой аварии на трассе в Акмолинской области. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
