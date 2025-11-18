Касым-Жомарт Токаев отреагировал на страшную трагедию в Туркестанской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу гибели 9 детей и трех взрослых во время пожара в частном доме в Жетысайском районе Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления помощника – пресс-секретаря президента Руслана Желдибая.

Согласно официальной публикации, правительству и акиму области поручено оказать всю необходимую помощь близким родственникам и провести расследование причин случившейся трагедии.

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Туркестанской области пояснили, что сегодня, ранним утром 18 ноября 2025 года, в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабас разгорелся пожар.

Прибывшие пожарные эвакуировали трех человек в бессознательном состоянии. Внутри обнаружены 12 погибших, включая 9 детей.

"На месте работают все экстренные службы". Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Начато расследование.

