Происшествия

Касым-Жомарт Токаев отреагировал на страшную трагедию в Туркестанской области

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 09:07 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу гибели 9 детей и трех взрослых во время пожара в частном доме в Жетысайском районе Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления помощника – пресс-секретаря президента Руслана Желдибая.

Согласно официальной публикации, правительству и акиму области поручено оказать всю необходимую помощь близким родственникам и провести расследование причин случившейся трагедии.

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Туркестанской области пояснили, что сегодня, ранним утром 18 ноября 2025 года, в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабас разгорелся пожар.

Прибывшие пожарные эвакуировали трех человек в бессознательном состоянии. Внутри обнаружены 12 погибших, включая 9 детей.

"На месте работают все экстренные службы".Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Начато расследование.

Более подробно о страшной трагедии можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
