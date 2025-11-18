#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
524.14
607.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
524.14
607.79
6.46
События

Трагедия в Туркестанской области: власти сообщили о ходе расследования пожара

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 09:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
18 ноября 2025 года во время пожара в частном доме в селе Алгабас Туркестанской области погибли 9 детей и трое взрослых. После страшной трагедии по поручению президента Касым-Жомарта Токаева создана рабочая группа под руководством акима области, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата Туркестанской области заявили, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

"От имени акима Туркестанской области выражаем глубокие соболезнования семьям погибших. Региональные службы окажут всю необходимую поддержку".Пресс-служба акимата Туркестанской области

Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются.

Также в ведомстве подчеркнули, что информация будет обновляться по мере поступления.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 09:33
12 человек, в том числе девять детей, погибли в пожаре в Туркестанской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев незамедлительно отреагировал на страшную трагедию. Глава государства поручил правительству и акиму области оказать всю необходимую помощь близким родственникам и провести расследование причин случившегося.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
12 человек, в том числе девять детей, погибли в пожаре в Туркестанской области
09:13, Сегодня
12 человек, в том числе девять детей, погибли в пожаре в Туркестанской области
Касым-Жомарт Токаев отреагировал на страшную трагедию в Туркестанской области
09:07, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев отреагировал на страшную трагедию в Туркестанской области
Крупный пожар тушат в Туркестанской области
23:02, 14 октября 2024
Крупный пожар тушат в Туркестанской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: