Трагедия в Туркестанской области: власти сообщили о ходе расследования пожара

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

18 ноября 2025 года во время пожара в частном доме в селе Алгабас Туркестанской области погибли 9 детей и трое взрослых. После страшной трагедии по поручению президента Касым-Жомарта Токаева создана рабочая группа под руководством акима области, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата Туркестанской области заявили, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. "От имени акима Туркестанской области выражаем глубокие соболезнования семьям погибших. Региональные службы окажут всю необходимую поддержку". Пресс-служба акимата Туркестанской области Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются. Также в ведомстве подчеркнули, что информация будет обновляться по мере поступления. Материал по теме 12 человек, в том числе девять детей, погибли в пожаре в Туркестанской области Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев незамедлительно отреагировал на страшную трагедию. Глава государства поручил правительству и акиму области оказать всю необходимую помощь близким родственникам и провести расследование причин случившегося.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: