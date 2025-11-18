Трагедия в Туркестанской области: власти сообщили о ходе расследования пожара
18 ноября 2025 года во время пожара в частном доме в селе Алгабас Туркестанской области погибли 9 детей и трое взрослых. После страшной трагедии по поручению президента Касым-Жомарта Токаева создана рабочая группа под руководством акима области, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе акимата Туркестанской области заявили, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
"От имени акима Туркестанской области выражаем глубокие соболезнования семьям погибших. Региональные службы окажут всю необходимую поддержку".Пресс-служба акимата Туркестанской области
Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются.
Также в ведомстве подчеркнули, что информация будет обновляться по мере поступления.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев незамедлительно отреагировал на страшную трагедию. Глава государства поручил правительству и акиму области оказать всю необходимую помощь близким родственникам и провести расследование причин случившегося.
