12 человек, в том числе девять детей, погибли в пожаре в Туркестанской области

Рано утром 18 ноября 2025 года в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области произошел пожар в двухэтажном частном доме, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям региона (ДЧС), по прибытии пожарного подразделения установлено, что дом полностью охвачен огнем.

"В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, переданы бригаде скорой медицинской помощи. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девять детей", – сказано в сообщении.

По словам соседей, в доме были гости, так как накануне у хозяев проводилось мероприятие.

Пожар полностью ликвидирован на площади 360 кв. м.

На месте работают все экстренные службы. Начато расследование, причины возгорания устанавливаются.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу трагедии.