12 человек, в том числе девять детей, погибли в пожаре в Туркестанской области
Рано утром 18 ноября 2025 года в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области произошел пожар в двухэтажном частном доме, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям региона (ДЧС), по прибытии пожарного подразделения установлено, что дом полностью охвачен огнем.
"В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, переданы бригаде скорой медицинской помощи. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девять детей", – сказано в сообщении.
По словам соседей, в доме были гости, так как накануне у хозяев проводилось мероприятие.
Пожар полностью ликвидирован на площади 360 кв. м.
На месте работают все экстренные службы. Начато расследование, причины возгорания устанавливаются.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу трагедии.
