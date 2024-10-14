Крупный пожар тушат в Туркестанской области
Фото: скриншот видео
14 октября в селе Бургулюк Толебийского района Туркестанской области на территории частного жилого дома разгорелся пожар, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, вспыхнули хозпостройки на предварительной площади 275 кв. м. и складированного сена около 15 тонн.
"Пожарным удалось не допустить распространения пожара на всю площадь 2 тыс. кв. м и спасти от огня 75 тонн сена. Пожар локализован", – говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что на трассе в СКО вспыхнул грузовик.
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