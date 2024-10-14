Крупный пожар тушат в Туркестанской области

14 октября в селе Бургулюк Толебийского района Туркестанской области на территории частного жилого дома разгорелся пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, вспыхнули хозпостройки на предварительной площади 275 кв. м. и складированного сена около 15 тонн.



"Пожарным удалось не допустить распространения пожара на всю площадь 2 тыс. кв. м и спасти от огня 75 тонн сена. Пожар локализован", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.





Ранее сообщалось, что на трассе в СКО вспыхнул грузовик.