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Законодательство РК

Крупный пожар тушат в Туркестанской области

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 23:02 Фото: скриншот видео
14 октября в селе Бургулюк Толебийского района Туркестанской области на территории частного жилого дома разгорелся пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, вспыхнули хозпостройки на предварительной площади 275 кв. м. и складированного сена около 15 тонн.

"Пожарным удалось не допустить распространения пожара на всю площадь 2 тыс. кв. м и спасти от огня 75 тонн сена. Пожар локализован", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.


Ранее сообщалось, что на трассе в СКО вспыхнул грузовик.

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