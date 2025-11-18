#АЭС в Казахстане
События

9 детей погибли в пожаре на юге Казахстана: что о них известно

Пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 12:48 Фото: Zakon.kz
Прокуратура Жетысайского района Туркестанской области озвучила некоторые подробности смертельного пожара на юге страны, произошедшего утром 18 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, известно, что в селе Алгабас Жетысайского района накануне семья отмечала сундет той.

"Сначала праздник проходил в ресторане, а позже родственники продолжили его дома, где под утро случился пожар и обвалилась крыша", – говорится в публикации "Первого канала Евразия".

По предварительным данным, погибшие несовершеннолетние – это дети из одной большой семьи, их отцы – родные братья.

Всего погибли 12 человек, из них 9 детей 2004, 2009, 2010, 2012, 2015, 2017, 2019 и 2021 годов рождения.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 12:48
Смертельный пожар на юге Казахстана: стали известны подробности

Утром 18 ноября в селе Алгабас Туркестанской области произошел пожар, в котором погибли девять детей и трое взрослых. Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева сообщила, что во время пожара в доме было две семьи.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу трагедии.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 12:48
Правительственная комиссия создана после смертельного пожара в Туркестанской области

В Управлении здравоохранения Туркестанской области заявили, что в лечебные учреждения были доставлены трое пострадавших: двое взрослых и один ребенок. Все они находятся в реанимационном отделении, состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

