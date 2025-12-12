Девушка выпала с балкона 12 этажа в Алматы

В Алматы с балкона 12-этажного жилого комплекса "Радужный берег" выпала девушка 2002 года рождения, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла утром 12 декабря. Жители Турксибского района рассказали, что на 12 этаже ЖК "Радужный берег" обратили внимание на девушку с розовыми волосами, которая стояла на балконе.

"Я утром в 6:30 выходила, машину заводила. На 12 этаже стояла девушка с розовыми волосами. Я еще на нее посмотрела. Она встала, потом села. Мы зашли в квартиру, вышли, она уже упала", – рассказала одна из жительниц.

Другая жительница отметила, что в ЖК много посуточных квартир и на 12 этаже находятся аварийные выходы.

"Я в 7:30 вышла, сосед стоял один, сказал, что девушка спрыгнула. У нас камеры есть, надо их посмотреть. Я забежала домой, принесла простынь, укрыла ее. Сосед остался, потому что дети начнут в школу ходить, чтобы к ней никто не подошел. Вроде я ее не видела раньше. Она сама спрыгнула. У нас много в ЖК посуточных квартир, мало ли что могло произойти. 12 этаж у нас аварийный выход, во-первых, туда нужно подняться, во-вторых, нужно на сам железный балкон пробраться. Оттуда легко не упадешь. Там видно, что насмерть разбилась", – поделилась другая жительница ЖК.

Фото: Zakon.kz

В Департаменте полиции Алматы отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, мотив и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также в полиции уточнили, что погибшая девушка была 2002 года рождения.