#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
520.02
608.79
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
520.02
608.79
6.57
Происшествия

Девушка выпала с балкона 12 этажа в Алматы

Подросток выпала из балкона 12 этажа в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 09:26 Фото: Zakon.kz
В Алматы с балкона 12-этажного жилого комплекса "Радужный берег" выпала девушка 2002 года рождения, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла утром 12 декабря. Жители Турксибского района рассказали, что на 12 этаже ЖК "Радужный берег" обратили внимание на девушку с розовыми волосами, которая стояла на балконе.

"Я утром в 6:30 выходила, машину заводила. На 12 этаже стояла девушка с розовыми волосами. Я еще на нее посмотрела. Она встала, потом села. Мы зашли в квартиру, вышли, она уже упала", – рассказала одна из жительниц.

Другая жительница отметила, что в ЖК много посуточных квартир и на 12 этаже находятся аварийные выходы.

"Я в 7:30 вышла, сосед стоял один, сказал, что девушка спрыгнула. У нас камеры есть, надо их посмотреть. Я забежала домой, принесла простынь, укрыла ее. Сосед остался, потому что дети начнут в школу ходить, чтобы к ней никто не подошел. Вроде я ее не видела раньше. Она сама спрыгнула. У нас много в ЖК посуточных квартир, мало ли что могло произойти. 12 этаж у нас аварийный выход, во-первых, туда нужно подняться, во-вторых, нужно на сам железный балкон пробраться. Оттуда легко не упадешь. Там видно, что насмерть разбилась", – поделилась другая жительница ЖК.

суицид в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 09:26

Фото: Zakon.kz

В Департаменте полиции Алматы отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, мотив и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также в полиции уточнили, что погибшая девушка была 2002 года рождения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
В Казахстане заработал новый запрет на использование пенсионных накоплений
09:33, Сегодня
В Казахстане заработал новый запрет на использование пенсионных накоплений
Парень погиб, выпав с балкона ЖК в Алматинской области
17:56, 09 сентября 2025
Парень погиб, выпав с балкона ЖК в Алматинской области
В Алматы девушка спрыгнула с балкона многоэтажки
19:15, 19 мая 2023
В Алматы девушка спрыгнула с балкона многоэтажки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: