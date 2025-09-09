#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
535.13
627.44
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
535.13
627.44
6.52
Происшествия

Парень погиб, выпав с балкона ЖК в Алматинской области

многоэтажное здание, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 17:56 Фото: pixabay
Молодой человек разбился, выпав с общего балкона жилого комплекса в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции (ДП) области, по факту суицида 20-летнего жителя Алматы возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла 8 сентября в одном из жилых комплексов поселка Бесагаш.

"В настоящее время проводится полный комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств случившегося. По предварительным данным, не исключается версия, что мужчина ранее уже предпринимал попытки свести счеты с жизнью".ДП Алматинской области

В полиции отметили, что по итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями закона.

Подобный трагический случай произошел летом в столице. Мужчина выпал с восьмого этажа и скончался на месте. Следователи разбираются, был ли это суицид или преднамеренное убийство.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
В интернате мальчики толпой издевались над девочкой в туалете: факт вскрылся через 5 месяцев
Происшествия
16:02, Сегодня
В интернате мальчики толпой издевались над девочкой в туалете: факт вскрылся через 5 месяцев
В Алматы самокатчик выбил глаз прохожему после замечания
Происшествия
14:12, Сегодня
В Алматы самокатчик выбил глаз прохожему после замечания
19-летнего парня убили в ночном клубе Астаны
Происшествия
13:44, Сегодня
19-летнего парня убили в ночном клубе Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: