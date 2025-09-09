Парень погиб, выпав с балкона ЖК в Алматинской области

Молодой человек разбился, выпав с общего балкона жилого комплекса в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции (ДП) области, по факту суицида 20-летнего жителя Алматы возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла 8 сентября в одном из жилых комплексов поселка Бесагаш.

"В настоящее время проводится полный комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств случившегося. По предварительным данным, не исключается версия, что мужчина ранее уже предпринимал попытки свести счеты с жизнью". ДП Алматинской области

В полиции отметили, что по итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями закона.

Подобный трагический случай произошел летом в столице. Мужчина выпал с восьмого этажа и скончался на месте. Следователи разбираются, был ли это суицид или преднамеренное убийство.