Праворульная машина с газовым оборудованием залетела под фуру в Алматы

Ночью 15 декабря на ул. Шоссейная автомобиль Mitsubishi Shariot врезался в припаркованную на обочине фуру Shackman, сообщает Zakon.kz.

Поздней ночью легковой автомобиль врезался в припаркованную на обочине фуру и от мощного удара на полном ходу залетел под нее. Учитывая, что у Mitsubishi руль расположен с правой стороны, водителю чудом удалось выжить.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Также выяснилось, что легковушка была оборудована газовой установкой. После столкновения газовый баллон полностью вырвало из машины. К счастью, удалось избежать взрыва.

Фото: Zakon.kz

На место происшествия срочно прибыли экстренные службы. С помощью домкрата удалось приподнять фуру, извлечь искореженный автомобиль и пострадавшего водителя.

Фото: Zakon.kz

С различными травмами мужчину экстренно госпитализировали.

Фото: Zakon.kz

Как оказалось, очевидцы ДТП, проезжавшие мимо, успели обработать легковушку огнетушителем. По их словам, водителю повезло дважды. Во-первых, он выжил при сильном зажатии. Во-вторых, удалось избежать возгорания обеих машин.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Сотрудникам дорожной полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего ДТП.

