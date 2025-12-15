Праворульная машина с газовым оборудованием залетела под фуру в Алматы
Поздней ночью легковой автомобиль врезался в припаркованную на обочине фуру и от мощного удара на полном ходу залетел под нее. Учитывая, что у Mitsubishi руль расположен с правой стороны, водителю чудом удалось выжить.
Также выяснилось, что легковушка была оборудована газовой установкой. После столкновения газовый баллон полностью вырвало из машины. К счастью, удалось избежать взрыва.
На место происшествия срочно прибыли экстренные службы. С помощью домкрата удалось приподнять фуру, извлечь искореженный автомобиль и пострадавшего водителя.
С различными травмами мужчину экстренно госпитализировали.
Как оказалось, очевидцы ДТП, проезжавшие мимо, успели обработать легковушку огнетушителем. По их словам, водителю повезло дважды. Во-первых, он выжил при сильном зажатии. Во-вторых, удалось избежать возгорания обеих машин.
Сотрудникам дорожной полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего ДТП.
