В Алматы загорелась фура: пожарные справились за пять минут

Ночью 15 января по ул. Бакинская Турксибского района загорелась кабина автомашины марки "DAF", сообщает Zakon. kz.

Подачей ствола с пеной возгорание удалось оперативно локализовать за пять минут, передает пресс-служба ДЧС города Алматы.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В ликвидации огня приняли участие 10 человек, использованы две единицы техники пожарных расчетов СПЧ-4 Турксибского района.

"Пострадавших нет, причина устанавливается", – говорится в сообщении ДЧС Алматы.

Этой же ночью в Алматы произошло ДТП с участием другого автомобиля.