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Происшествия

В Алматы загорелась фура: пожарные справились за пять минут

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, противопожарная служба, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарная часть, пожарный автомобиль, пожар в жилом доме, пожар в ЖК, пожар в многоквартирном доме, пожар в доме, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 03:20 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Ночью 15 января по ул. Бакинская Турксибского района загорелась кабина автомашины марки "DAF", сообщает Zakon. kz.

Подачей ствола с пеной возгорание удалось оперативно локализовать за пять минут, передает пресс-служба ДЧС города Алматы.

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 03:20

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В ликвидации огня приняли участие 10 человек, использованы две единицы техники пожарных расчетов СПЧ-4 Турксибского района.

"Пострадавших нет, причина устанавливается", – говорится в сообщении ДЧС Алматы.

Этой же ночью в Алматы произошло ДТП с участием другого автомобиля.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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