В Алматы загорелась фура: пожарные справились за пять минут
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Ночью 15 января по ул. Бакинская Турксибского района загорелась кабина автомашины марки "DAF", сообщает Zakon. kz.
Подачей ствола с пеной возгорание удалось оперативно локализовать за пять минут, передает пресс-служба ДЧС города Алматы.
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
В ликвидации огня приняли участие 10 человек, использованы две единицы техники пожарных расчетов СПЧ-4 Турксибского района.
"Пострадавших нет, причина устанавливается", – говорится в сообщении ДЧС Алматы.
Этой же ночью в Алматы произошло ДТП с участием другого автомобиля.
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