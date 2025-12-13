#Казахстан в сравнении
Происшествия

Смертельное ДТП произошло на алматинской "оптовке"

грузовик, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 15:00 Фото: Zakon.kz
13 декабря 2025 года на оптовом рынке Алматы произошло смертельное ДТП с участием грузовика и пешехода, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на улице Розыбакиева перед проспектом Райымбека. Как отмечает корреспондент Zakon.kz с места событий, на этом участке дороги, как и обычно, наблюдался плотный поток транспорта – фактически образовалась пробка в обоих направлениях.

Воспользовавшись тем, что движение было практически остановлено, женщина начала переходить дорогу в неположенном месте. В момент перехода пешеход проходила перед грузовым автомобилем, находившимся в пробке.

Фото: Zakon.kz

Когда транспортный поток начал движение, водитель грузовика не заметил женщину и продолжил ехать. По словам корреспондента, автомобиль был многотонным, и водитель, вероятно, не почувствовал наезда. В результате грузовик переехал пожилую женщину – 1940 года рождения.

Фото: Zakon.kz

На место происшествия прибыли службы спасения города Алматы. С их помощью тело погибшей извлекли из-под автомобиля. Женщина скончалась до приезда медиков от полученных травм.

Фото: Zakon.kz

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, криминалисты и дознаватель. Проводится оформление материалов по факту произошедшего.

Утром 11 декабря автобус протаранил троллейбус в Алматы: есть пострадавшие.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Смертельное ДТП произошло в Астане
11:12, 13 ноября 2025
Смертельное ДТП произошло в Астане
Зажало между автомобилем и деревом: смертельное ДТП произошло в Алматы
12:27, 04 августа 2024
Зажало между автомобилем и деревом: смертельное ДТП произошло в Алматы
Грузовик, внедорожник и автобус не поделили дорогу: смертельное ДТП произошло в Астане
18:20, 22 февраля 2024
Грузовик, внедорожник и автобус не поделили дорогу: смертельное ДТП произошло в Астане
