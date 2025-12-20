Пятеро детей и их мама отравились бытовым газом на западе Казахстана

Многодетная семья отравились бытовым газом в поселке Зачаганск, сообщает Zakon.kz.

Сейчас все пострадавшие находятся в больнице. Детям от двух до 13 лет, передает Astana TV.

Известно, что семья проживала в арендованном доме. По данным местных властей, причиной происшествия стала утечка топлива, возникшая из-за нарушений требований безопасности.

"Источник газа сразу же был отключен, проведена дезинфекция газопровода. После сообщения об отравлении, приняты необходимые меры со стороны представителей всех экстренных служб", – говорится в репортаже.

Со слов врачей, состояние детей стабильное. Их мама также находится под наблюдением.

"Газовое оборудование находилось в неисправном состоянии и использовались печи старого образца, газовая горелка была подключена с нарушениями требований эксплуатации. В настоящее время пребывание в данном доме является небезопасным в связи с выявленными нарушениями в эксплуатации газового оборудования. Подача газа отключена специалистами в установленном порядке", – прокомментировала инцидент главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Меруерт Джумаканова.

Тем временем жители 380 домов Каражала в области Улытау уже двое суток остаются без света.