Три человека отравились насмерть газом в пригороде Атырау

В пригороде Атырау в результате отравления природным газом погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Ак Жайык", трагедия произошла 28 декабря около 13:40 в частном жилом доме, расположенном в селе Томарлы.

По предварительной информации, причиной происшествия стало отсутствие тяги в отопительной печи, работавшей на природном газе.

В момент ЧП в доме находились супруги 1958 года рождения, а также мужчина 1953 года рождения. Все трое скончались до прибытия экстренных служб.

На место происшествия выезжали подразделения ДЧС. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 15 человек попали в снежный плен на трассе в области Жетысу.