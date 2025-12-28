#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.6
594.27
6.48
Происшествия

Три человека отравились насмерть газом в пригороде Атырау

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 22:34 Фото: Zakon.kz
В пригороде Атырау в результате отравления природным газом погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Ак Жайык", трагедия произошла 28 декабря около 13:40 в частном жилом доме, расположенном в селе Томарлы.

По предварительной информации, причиной происшествия стало отсутствие тяги в отопительной печи, работавшей на природном газе.

В момент ЧП в доме находились супруги 1958 года рождения, а также мужчина 1953 года рождения. Все трое скончались до прибытия экстренных служб.

На место происшествия выезжали подразделения ДЧС. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 15 человек попали в снежный плен на трассе в области Жетысу. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Три человека погибли от отравления угарным газом в ВКО
18:41, 10 марта 2024
Три человека погибли от отравления угарным газом в ВКО
Пенсионерка погибла при пожаре в Атырау
19:06, 05 марта 2025
Пенсионерка погибла при пожаре в Атырау
Два человека отравились угарным газом во время пожара в Актау
22:59, 06 октября 2023
Два человека отравились угарным газом во время пожара в Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: