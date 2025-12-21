Автобус с пассажирами сломался и застрял на трассе около Экибастуза

Автобус из-за поломки застрял на трассе в Экибастузе, в 5 км от поселка Шидерты, на участке автомобильной дороги республиканского значения Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, в автобусе находились пассажиры, которые не могли продолжить движение самостоятельно. На место происшествия оперативно прибыли силы ДЧС. "Силами спасателей эвакуированы 35 человек. Все пассажиры были доставлены и размещены в пункте обогрева в п. Шидерты", – говорится в сообщении. Как уточняется, медицинская помощь никому не потребовалась. Отметим, что в ноябре автобус с пассажирами упал в кювет на трассе Кызылорда – Караганда – Шидерты.

