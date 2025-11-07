Автобус с пассажирами упал в кювет на трассе Кызылорда – Караганда – Шидерты

7 ноября на трассе Кызылорда – Караганда – Шидерты произошло ДТП. Рейсовый автобус опрокинулся и оказался в кювете. В результате несколько человек пострадали, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, бригадой экстренной помощи ТМСП "Щидерты" пострадавшие были осмотрены, оказана первая медицинская помощь. С места ДТП в Центральную городскую больницу г. Экибастуза эвакуировали шесть человек. Ранее сообщалось, что в Алматы внедорожник снес газопровод.

