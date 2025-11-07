#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
526.02
607.55
6.5
Происшествия

Автобус с пассажирами упал в кювет на трассе Кызылорда – Караганда – Шидерты

автобус попал в кювет, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 22:22 Фото: Zakon.kz
7 ноября на трассе Кызылорда – Караганда – Шидерты произошло ДТП. Рейсовый автобус опрокинулся и оказался в кювете. В результате несколько человек пострадали, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, бригадой экстренной помощи ТМСП "Щидерты" пострадавшие были осмотрены, оказана первая медицинская помощь.

С места ДТП в Центральную городскую больницу г. Экибастуза эвакуировали шесть человек.

Ранее сообщалось, что в Алматы внедорожник снес газопровод.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Автобус с пассажирами вылетел в кювет на трассе Северо-Казахстанской области
02:36, 19 декабря 2023
Автобус с пассажирами вылетел в кювет на трассе Северо-Казахстанской области
Вылетел в кювет: двое человек погибли на трассе в Костанайской области
00:22, 19 ноября 2023
Вылетел в кювет: двое человек погибли на трассе в Костанайской области
Массовое ДТП на трассе в Карагандинской области: столкнулись автобус и 16 легковых авто
18:38, 26 января 2024
Массовое ДТП на трассе в Карагандинской области: столкнулись автобус и 16 легковых авто
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: