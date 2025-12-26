Новая выдумка мошенников оставила жителей Уральска без денег

Мошенники придумали новый способ обмана доверчивых жителей Уральска, сообщает Zakon.kz.

Теперь они представляются сотрудниками компании, которая занимается установкой и обслуживанием домофонов в многоквартирных домах, передает Astana TV.

Злоумышленники под предлогом замены ключей от подъезда просят у жителей личные данные и просят продиктовать SMS-код, пришедший на телефон. После этого они предлагают перевести деньги на "безопасный счет". Накануне охранники торгового центра остановили жителя Уральска, который пытался внести крупную сумму денег через терминал.

Тем временем компания, устанавливающая домофоны, заявляет, что кроме абонентской платы никаких дополнительных денег не взымает и коды не запрашивает.

Согласно закону, до завершения расследования и установления преступника оформленный кредит выплате не подлежит. И это является существенной помощью для пострадавших граждан от действий мошенников.

"По Западно-Казахстанской области общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 1 млрд 800 млн тенге. Из них 377 млн на данный момент возвращены потерпевшим в ходе расследования уголовных дел. 164 преступления завершены производством и направлены в суд. По уголовным делам задержаны 76 преступников, которые привлечены к уголовной ответственности", – рассказал начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП Западно-Казахстанской области Артур Мусагалиев.

Полиция призывает граждан не терять бдительность. В настоящее время устанавливаются все пострадавшие.

Ранее пенсионерка из Павлодара чуть не стала жертвой мошенников после того, как ей позвонили "из энергоцентра". Ее спас бдительный таксист.