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Происшествия

Хирург после удара пациента попал в реанимацию в Костанае

врач, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 15:41 Фото: pixabay
17 июля 2025 года в Костанайской областной больнице пациент ударил врача, который после попал в реанимацию, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе облбольницы, после завершения сложной операции хирург спустился в приемное отделение, чтобы продолжить прием пациентов в приемном покое в порядке очереди.

"Один из пациентов, находившийся третьим в очереди, повел себя агрессивно. Он нанес удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание. Сейчас врач в реанимации в тяжелом состоянии. Полиция проводит следственные действия на месте. Считаем, что произошедшее не просто инцидент. Это преступление против тех, кто ежедневно спасает жизни. Мы требуем справедливого расследования и призываем к уважению медицинских работников", – говорится в заявлении больницы.

В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 106 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

"В настоящее время задержан 34-летний житель области, подозреваемый в совершении данного преступления. Проводятся необходимые следственные и проверочные мероприятия. По результатам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", – сказано в комментарии.

30 июня 2025 года министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала о планах принятия мер для усиления защиты медицинских работников в Казахстане.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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