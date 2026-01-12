#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Происшествия

Трагическая авария произошла на трассе в Павлодарской области

ДТП в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 19:27 Фото: Instagram/dp_pavlodar
На 110-м км автодороги Павлодар – Кызылорда, вблизи села Кулаколь, водитель автомашины марки Toyota Camri столкнулся с Shacman с полуприцепом. В этот период в регионе видимость была ограничена из-за тумана, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе ДП региона, погибли два пассажира и еще двое получили различные травмы.

Ведется расследование.

Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать ПДД, скоростной режим, дистанцию, особенно на участках с интенсивным движением, контролировать техническое состояние транспортного средства и учитывать изменения погодных условий.

Ранее сообщалось, что за три дня в Казахстане выявлено 900 авто с фальшивыми номерами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Смертельная авария с пожаром произошла на трассе Актобе – Богословка
23:27, 08 ноября 2023
Смертельная авария с пожаром произошла на трассе Актобе – Богословка
Автомобиль вспыхнул на трассе в Павлодарской области
18:55, 04 декабря 2023
Автомобиль вспыхнул на трассе в Павлодарской области
Гололед и встречка: смертельная авария произошла на трассе Павлодар – Омск
14:01, 27 декабря 2025
Гололед и встречка: смертельная авария произошла на трассе Павлодар – Омск
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: