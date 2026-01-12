Трагическая авария произошла на трассе в Павлодарской области

На 110-м км автодороги Павлодар – Кызылорда, вблизи села Кулаколь, водитель автомашины марки Toyota Camri столкнулся с Shacman с полуприцепом. В этот период в регионе видимость была ограничена из-за тумана, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе ДП региона, погибли два пассажира и еще двое получили различные травмы.

Ведется расследование.

Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать ПДД, скоростной режим, дистанцию, особенно на участках с интенсивным движением, контролировать техническое состояние транспортного средства и учитывать изменения погодных условий.

