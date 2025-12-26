#Казахстан в сравнении
События

Иностранного всадника с 2 тысячами пачек сигарет задержали на границе Казахстана

Пограничные пункты, пограничный пункт, международные пункты пропуска, международный пункт пропуска, пункт пропуска, пункты пропуска, государственная граница, государственные границы, пересечение границы, прохождение границы, переход границы, пограничная зона, погранзона, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 14:00 Фото: pxhere
В Жамбылской области задержали иностранца-контрабандиста, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года. 26 декабря в Жуалынском районном суде рассказали о вынесенном ему приговоре.

Иностранца судили по двум статьям Административного кодекса – оборот подакцизных товаров, подлежащих маркировке, и нарушение режима Государственной границы иностранным лицом.

"Согласно материалам дела, в ноябре 2025 года в ночное время сотрудники пограничной службы Жуалынского района задержали гражданина Кыргызстана при незаконном пересечении границы РК, который пытался на лошади провезти контрабандные сигареты на территорию Казахстана. При досмотре нарушителя были выявлены две тысячи пачек сигарет марки ORIS", – сообщили в суде.

Постановлением суда нарушитель признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 137 тысяч тенге с выдворением за пределы РК. Также у него конфисковали табачную продукцию и лошадь в доход государства.

В ноябре 2025-го в аэропорту Астаны при проведении таможенного контроля рейса "Пекин – Астана" в багаже обнаружили более 1200 пачек табачных изделий.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
