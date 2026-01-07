#Казахстан в сравнении
Происшествия

Повесился на отопительной трубе: полицейские чудом спасли жителя Жамбылской области

Повесился на отопительной трубе: полицейские чудом спасли жизнь жителя Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 10:33 Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области счастливый случай спас мужчину, который намеревался свести счеты с жизнью, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Жамбылской области, полицейские ежедневно проводят профилактическую беседу с лицами, состоящими на специальном учете. Очередной такой обход 6 января 2026 года позволил предотвратить трагедию и спасти человеческую жизнь.

"Инцидент произошел во время профилактического обхода административного участка. Сотрудники полиции, проверяя подучетных граждан, зашли в один из домов и обнаружили мужчину в критическом состоянии – в спальне он пытался свести счеты с жизнью, повесившись на отопительной трубе. Счет шел на секунды. Трагедии удалось избежать благодаря оперативным действиям полицейских, которые освободили мужчину и оказали доврачебную помощь".ДП Жамбылской области

Пострадавший экстренно доставлен в районную больницу. По информации врачей, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

"Родственники мужчины выразили искреннюю благодарность сотрудникам полиции, отметив их профессионализм, оперативность и неравнодушие, благодаря которым была спасена человеческая жизнь".ДП Жамбылской области

Работа с подучетными лицами проводится ежедневно и направлена на предупреждение правонарушений и оказание своевременной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Казахстанца, вышедшего с корпоратива в одной рубашке, спасла полиция. Выяснилось, что потерявшийся мужчина приехал из Щучинска и, по предварительной информации, после употребления алкоголя потерял ориентир и ушел в неизвестном направлении. Через два часа напряженных поисков полицейские нашли мужчину на одной из улиц района – замерзшего и в шоковом состоянии. Ему оказали первую помощь, отогрели и доставили к родственникам.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
