Полицейские удержали жителя области Жетысу от рокового шага

11 февраля около 17:30 36-летний житель области Жетысу вышел на балкон пятого этажа и демонстрировал желание свести счеты с жизнью. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, обстановка "требовала не только оперативности, но и особой выдержки, внимательности и тонкого психологического подхода".

"Участковые инспекторы полиции – капитаны полиции Мади Нурланулы Болатбек и Максат Берікұлы Сейітберлі – действовали спокойно и уверенно. Проявив тактичность и профессиональные навыки общения, они сумели установить доверительный контакт с мужчиной, поддержать его разговором и постепенно вывести из опасного состояния. Благодаря грамотным действиям полицейских гражданина удалось безопасно отвести от края балкона", – говорится в сообщении.

Позже было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. После стабилизации ситуации его доставили в медицинский вытрезвитель, где ему оказали необходимую психологическую помощь.

В данное время мужчина находится под наблюдением специалистов.

"Этот случай стал наглядным примером того, что служба полиции – это не только борьба с правонарушениями, но и ежедневная работа по сохранению человеческих жизней. Порой одно своевременное слово, проявленное участие и профессионализм способны изменить судьбу человека и предотвратить непоправимую трагедию", – отметили в департаменте.

