Казахстанца, вышедшего с корпоратива в одной рубашке, спасла полиция

Полицейские пришли на помощь казахстанцу в морозную ночь. О том, что произошло, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Акмолинской области.

Известно, что поздней ночью в дежурную часть Буландынского района поступил тревожный звонок из местного кафе: один из гостей во время корпоратива вышел на улицу без верхней одежды, в одной рубашке, при крепком морозе.

Сотрудники полиции немедленно объявили ориентировку и подняли весь личный состав. Поиски проходили одновременно на нескольких улицах и во дворах.

Выяснилось, что потерявшийся мужчина приехал из Щучинска и, по предварительной информации, после употребления алкоголя потерял ориентир и ушел в неизвестном направлении.

Далее, по данным стражей порядка, через два часа напряженных поисков полицейские нашли мужчину на одной из улиц района – замерзшего и в шоковом состоянии. Ему оказали первую помощь, отогрели и доставили к родственникам.

