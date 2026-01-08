#Казахстан в сравнении
Происшествия

Взлет и падение в арык: два кроссовера столкнулись в Алматы

авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 19:23 Фото: Zakon.kz
В Алматы произошла серьезная авария. В результате столкновения двух кроссоверов пострадал один человек, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал водитель Changan, он ехал по Восточной объездной дороге в среднем ряду.

Фото: Zakon.kz

В какой-то момент он почувствовал жесткий удар.

Фото: Zakon.kz

Выяснилось, что следом за ним двигался автомобиль Hyundai Tucson.

Фото: Zakon.kz

По неизвестным обстоятельствам во время перестроения Hyundai врезался в Changan, затем замедлился и еще раз въехал в заднюю часть впереди ехавшего автомобиля.

Фото: Zakon.kz

После второго, более мощного удара Hyundai крутануло так, что он буквально подлетел, зацепив задними колесами боковую часть Changan.

Фото: Zakon.kz

Затем неуправляемый Hyundai вылетел с дороги и упал в арык.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадал водитель Hyundai.

Фото: Zakon.kz

Медицинскую помощь водителю оказали на месте. Госпитализация ему не потребовалась.

Фото: Zakon.kz

В деталях аварии предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что страшная авария унесла жизни четырех человек на севере Казахстана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
