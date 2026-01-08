Взлет и падение в арык: два кроссовера столкнулись в Алматы
Как рассказал водитель Changan, он ехал по Восточной объездной дороге в среднем ряду.
В какой-то момент он почувствовал жесткий удар.
Выяснилось, что следом за ним двигался автомобиль Hyundai Tucson.
По неизвестным обстоятельствам во время перестроения Hyundai врезался в Changan, затем замедлился и еще раз въехал в заднюю часть впереди ехавшего автомобиля.
После второго, более мощного удара Hyundai крутануло так, что он буквально подлетел, зацепив задними колесами боковую часть Changan.
Затем неуправляемый Hyundai вылетел с дороги и упал в арык.
В результате ДТП пострадал водитель Hyundai.
Медицинскую помощь водителю оказали на месте. Госпитализация ему не потребовалась.
В деталях аварии предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.
Ранее сообщалось, что страшная авария унесла жизни четырех человек на севере Казахстана.