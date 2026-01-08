Страшная авария унесла жизни четырех человек на севере Казахстана: среди погибших – дети

В социальных сетях распространили кадры страшной аварии на трассе Астана – Петропавловск. Подробностями дорожно-транспортного происшествия (ДТП) поделились в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Видео с места происшествия опубликовали в Instagram-паблике kokshe_city_03.

В полиции региона уточнили, что авария произошла сегодня:

"По факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомашин Toyota Camry и Shacman, произошедшего 8 января 2026 года на автодороге Астана – Петропавловск, в результате которого погибли водитель легкового автотранспорта 2001 г. р. и трое его пассажиров 1962, 2008 и 2011 годов рождения, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, автомашина Toyota Camry выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с двигавшимся навстречу грузовым автотранспортом".

Департамент полиции СКО призывает строго соблюдать Правила дорожного движения.

"Нарушения скоростного режима, выезд на полосу встречного движения и рискованные маневры могут привести к тяжелым последствиям. Будьте внимательны и берегите жизнь". Пресс-служба ДП СКО

Ранее сообщалось, что в жутком ДТП на трассе Алматы – Бишкек погибли студенты из Индии.