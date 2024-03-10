Два пассажирских автобуса столкнулись в Алматы: шесть человек пострадали

Шесть человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как прокомментировали Zakon.kz в Департаменте полиции Алматы, ДТП произошло в Алатауском районе 10 марта в 9:00.

"На пересечении улиц Бекболата и Новостройка столкнулись два автобуса 75-го и 102-го маршрута. По предварительным данным, водитель автобуса 75-го маршрута из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автобусом 102-го маршрута, который находился на остановочном комплексе и производил посадку-высадку пассажиров", – рассказали в полиции.





В ведомстве также сообщили, что в результате ДТП пострадали шесть человек.

Ранее сообщалось о другой дорожной аварии. Два автомобиля 10 марта столкнулись на мосту в Атырау, в результате погибли четыре человека.