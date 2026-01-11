Мощный взрыв в новогоднюю ночь в Кентау: скончался второй пострадавший

В городе Кентау скончался второй пострадавший в результате взрыва, произошедшего в кафе. Информацию о его смерти распространили пользователи социальных сетей, позже ее подтвердили в местном акимате, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 января пишет Оtyrar.kz. По данным властей, молодой человек получил ожоги, охватившие около 90% поверхности тела. Он умер накануне, несмотря на усилия врачей. Взрыв газовоздушной смеси и последующий пожар произошли 1 января в заведении общественного питания, расположенном на первом этаже многоквартирного жилого дома. В результате происшествия 18-летняя студентка погибла на месте, еще четверо человек получили травмы различной степени тяжести. Двое пострадавших были доставлены в реанимацию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента устанавливаются, расследование продолжается.

