#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
509.94
593.88
6.43
Происшествия

Мощный взрыв в новогоднюю ночь в Кентау: скончался второй пострадавший

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 20:00 Фото: akorda.kz
В городе Кентау скончался второй пострадавший в результате взрыва, произошедшего в кафе. Информацию о его смерти распространили пользователи социальных сетей, позже ее подтвердили в местном акимате, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 января пишет Оtyrar.kz.

По данным властей, молодой человек получил ожоги, охватившие около 90% поверхности тела. Он умер накануне, несмотря на усилия врачей.

Взрыв газовоздушной смеси и последующий пожар произошли 1 января в заведении общественного питания, расположенном на первом этаже многоквартирного жилого дома. В результате происшествия 18-летняя студентка погибла на месте, еще четверо человек получили травмы различной степени тяжести. Двое пострадавших были доставлены в реанимацию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента устанавливаются, расследование продолжается.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Массовое отравление в Кентау: количество пострадавших выросло до 92 человек
17:55, 29 июня 2023
Массовое отравление в Кентау: количество пострадавших выросло до 92 человек
Взрыв газбаллона в жилом доме Карагандинской области: один из пострадавших скончался
19:17, 12 февраля 2024
Взрыв газбаллона в жилом доме Карагандинской области: один из пострадавших скончался
Ураган в Кентау снес несколько крыш – есть пострадавший
23:04, 04 мая 2023
Ураган в Кентау снес несколько крыш – есть пострадавший
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: