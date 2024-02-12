Взрыв газбаллона в жилом доме Карагандинской области: один из пострадавших скончался
Фото: facebook/Аблай Султангали
Скончался один из пострадавших в результате взрыва газового баллона в жилом доме в поселке Ботакара Карагандинской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По данным Управления здравоохранения Карагандинской области, 30 января мужчину доставили в больницу с ожогами более 80% поверхности тела.
"Учитывая большую площадь поражения термической травмой, поражение верхних дыхательных путей, тяжелый ожоговый шок, нарастание полиорганной недостаточности и, несмотря на проводимые мероприятия, летальный исход наступил 9 февраля", – сообщили в Управлении здравоохранения Карагандинской области.
В Управздраве отметили, что еще одного взрослого пациента и ребенка выписали из больницы.
В ночь на 30 января в жилом доме поселка Ботакара произошел взрыв из-за которого часть двухэтажного двухподъездного дома обрушилась. В результате взрыва и обрушения здания два человека погибли.
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