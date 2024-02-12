Взрыв газбаллона в жилом доме Карагандинской области: один из пострадавших скончался

Фото: facebook/Аблай Султангали

Скончался один из пострадавших в результате взрыва газового баллона в жилом доме в поселке Ботакара Карагандинской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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