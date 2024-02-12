Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Взрыв газбаллона в жилом доме Карагандинской области: один из пострадавших скончался

Скончался один из пострадавших в результате взрыва в доме в Карагандинской области Фото: facebook/Аблай Султангали
Скончался один из пострадавших в результате взрыва газового баллона в жилом доме в поселке Ботакара Карагандинской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным Управления здравоохранения Карагандинской области, 30 января мужчину доставили в больницу с ожогами более 80% поверхности тела. 

"Учитывая большую площадь поражения термической травмой, поражение верхних дыхательных путей, тяжелый ожоговый шок, нарастание полиорганной недостаточности и, несмотря на проводимые мероприятия, летальный исход наступил 9 февраля", – сообщили в Управлении здравоохранения Карагандинской области.

В Управздраве отметили, что еще одного взрослого пациента и ребенка выписали из больницы.

В ночь на 30 января в жилом доме поселка Ботакара произошел взрыв из-за которого часть двухэтажного двухподъездного дома обрушилась. В результате взрыва и обрушения здания два человека погибли

Читайте также

Взрыв в Ботакаре, Бухаржырауский район, Карагандинская область, дом снесут
Восстановить или снести: окончательный вывод экспертов озвучили по дому в Ботакаре, где взорвался газ
Поиски пропавших рыбаков в Жамбылской области: нашли тело одного из них
Поиски пропавших рыбаков в Жамбылской области: нашли тело одного из них
Мужчина погиб на электростолбе в Алматы
Мужчина погиб на электростолбе в Алматы
Тамила Языкова
Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
обращение спасателей
Алматинские спасатели обратились к автовладельцам и пешеходам
Названа точная численность населения Казахстана
Названа точная численность населения Казахстана
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: