Происшествия

В Кентау произошел взрыв в кафе: погиб человек

Пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 14:51 Фото: Zakon.kz
Взрыв газовоздушной смеси в развлекательном заведении Кентау унес жизнь человека, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла во время празднования Нового года, ночью 1 января 2026 года.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Туркестанской области, после взрыва начался пожар. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо пострадали. Двоих доставили в реанимацию.

Спасатели ликвидировали пожар в заведении общественного питания. Кафе расположено на первом этаже многоквартирного жилого дома.

"Произошел хлопок газовоздушной смеси. До прибытия спасателей наблюдалось открытое горение, после чего возник пожар. Возгорание было оперативно ликвидировано силами пожарных подразделений", – доложили спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям области.

На место ЧП прибыл аким Туркестанской области Нурлан Кушеров, создан оперативный штаб. Ситуация находится на контроле властей.

Фото: ДЧС Туркестанской области

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

В Астане 17 декабря 2025 года также прогремел взрыв, но на территории частного дома. Следом произошел пожар, с которым боролись спасатели.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
