Происшествия

Автобус с 50 пассажирами слетел с трассы в Карагандинской области

Междугородние автобусы, междугородный автобус, межгород, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 10:03 Фото: Zakon.kz
12 января 2026 года при выезде из Шахтинска в Карагандинской области маршрутный автобус съехал с проезжей части. По предварительным данным, водитель не справился с управлением в условиях метели и гололеда, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в салоне находилось около 50 пассажиров.

"Жертв и пострадавших нет", – уточнили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области.

Видно происшествия разместили очевидцы в социальных сетях.

Также стражи порядка заявили, обращаясь к водителям, что в регионе сохраняются неблагоприятные погодные условия – метель, порывистый ветер и гололед.

"Призываем строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и по возможности отказаться от дальних поездок. Безопасность на дорогах напрямую зависит от ответственности каждого участника дорожного движения".Пресс-служба ДП Карагандинской области

6 января 2026 года студенты из Индии погибли в страшном ДТП на трассе под Алматы. По предварительным данным, 33-летний водитель Toyota Alphard, не справившись с управлением, допустил опрокидывание авто.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
