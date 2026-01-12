Автобус с 50 пассажирами слетел с трассы в Карагандинской области

12 января 2026 года при выезде из Шахтинска в Карагандинской области маршрутный автобус съехал с проезжей части. По предварительным данным, водитель не справился с управлением в условиях метели и гололеда, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в салоне находилось около 50 пассажиров. "Жертв и пострадавших нет", – уточнили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области. Видно происшествия разместили очевидцы в социальных сетях. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🏣 ШАХТИНСК – ЛЮБИМЫЙ ГОРОД (@shk_kz) Также стражи порядка заявили, обращаясь к водителям, что в регионе сохраняются неблагоприятные погодные условия – метель, порывистый ветер и гололед. "Призываем строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и по возможности отказаться от дальних поездок. Безопасность на дорогах напрямую зависит от ответственности каждого участника дорожного движения". Пресс-служба ДП Карагандинской области 6 января 2026 года студенты из Индии погибли в страшном ДТП на трассе под Алматы. По предварительным данным, 33-летний водитель Toyota Alphard, не справившись с управлением, допустил опрокидывание авто.

