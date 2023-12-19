Автобус с пассажирами вылетел в кювет на трассе Северо-Казахстанской области

Авария с пассажирском автобусом, полным людьми, произошла вечером 18 декабря на трассе близ Петропавловска. Водитель не справился с управлением и транспорт вылетел с проезжей части в кювет, сообщает Zakon.kz.

Маршрутный автобус с 25 пассажирами направлялся из Петропавловска в Иманту и в Кызылжарском районе вылетел с трассы в кювет, передает Петропавловск.news.

По предварительным данным, водитель автобуса, 54-летний мужчина, не справился с управлением и допустил аварию. В ДТП пострадал, по сообщению пресс-службы департамента полиции Северо-Казахстанской области, один пассажир. Его госпитализировали в ближайшую больницу.

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Несколькими днями ранее на трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган Акмолинской области произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения фуры и легковушки обе машины сгорели, в огне погибли четыре пассажира, в том числе двое маленьких детей.