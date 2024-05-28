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Пассажирский автобус загорелся на трассе в Карагандинской области

Пассажирский автобус загорелся на трассе в Карагандинской области , фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 21:25 Фото: pixabay
В Карагандинской области 28 мая 2024 года пассажирский автобус загорелся на трассе, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в МЧС РК, инцидент произошел в Бухар-Жырауском районе на 27-м км автодороги Караганда – Аягоз – Бугаз.

"Произошло загорание моторного отсека пассажирского автобуса. На момент возгорания пассажиры автобуса – 15 человек, из них семь детей, покинули транспорт самостоятельно. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.


Отмечается, что предварительная причина пожара – короткое замыкание электрических проводов.

Ранее сообщалось о другом происшествии с автобусом. 18 мая водитель автобуса для развозки сотрудников ТЭЦ-2 столкнулся с трамвайным столбом в Павлодаре и погиб. В полиции сообщили, что причиной ДТП мог послужить сердечный приступ.

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