На Балхаше рыбаки застряли на отколовшейся льдине вдали от берега
Фото: пресс-служба МЧС РК
12 января в Сарканском районе на номер 112 поступило сообщение о том, что на озере Балхаш в 800 м от берега двое взрослых граждан РК во время подледной рыбалки оказались на отколовшейся льдине, сообщает Zakon.kz.
На место выехали спасатели оперативно-спасательного отряда. По прибытии было установлено, что два человека находятся на льдине, и они были безопасно доставлены на берег на плавсредстве.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Медицинская помощь не потребовалась.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Спасатели обратились к рыбакам. Они предупредили, что выход на лед в период его разрушения опасен для жизни. При угрозе чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните 112.
