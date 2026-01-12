На Балхаше рыбаки застряли на отколовшейся льдине вдали от берега

Фото: пресс-служба МЧС РК

12 января в Сарканском районе на номер 112 поступило сообщение о том, что на озере Балхаш в 800 м от берега двое взрослых граждан РК во время подледной рыбалки оказались на отколовшейся льдине, сообщает Zakon.kz.

На место выехали спасатели оперативно-спасательного отряда. По прибытии было установлено, что два человека находятся на льдине, и они были безопасно доставлены на берег на плавсредстве. Фото: пресс-служба МЧС РК Медицинская помощь не потребовалась. Фото: пресс-служба МЧС РК Спасатели обратились к рыбакам. Они предупредили, что выход на лед в период его разрушения опасен для жизни. При угрозе чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните 112. Ранее сообщалось, что камеры помогли спасти ребенка в области Абай.

