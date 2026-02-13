#Казахстан в сравнении
Происшествия

Девочки-подростки застряли в лифте в Астане

подростки застряли в лифте, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 01:52 Фото: pixabay
На пульт "112" столичного гарнизона поступило сообщение об инциденте в жилом комплексе по улице Боталы в Сарыаркинском районе, где две 16-летний девочки оказались в ловушке в неисправном лифте, сообщает Zakon.kz.

Прибывший на место расчет оперативно-спасательного отряда с помощью лифтового ключа деблокировал двери и благополучно эвакуировал подростков.


"Благодаря быстрой реакции спасателей девочки провели в замкнутом пространстве минимум времени и медицинская помощь им не потребовалась".Пресс-служба МЧС РК

Спасатели напомнили правила безопасности в лифте:

  • Не паникуйте: Кислорода в кабине достаточно, она не упадет.
  • Свяжитесь с диспетчером: Нажмите кнопку вызова или позвоните по номеру 112.
  • Не пытайтесь открыть двери самостоятельно: Это опасно для жизни!
  • Ждите помощи: Не прыгайте и не раскачивайте кабину.

Ранее сообщалось, что попавшую в ловушку корову вызволили спасатели Кызылорды.

