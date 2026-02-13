Девочки-подростки застряли в лифте в Астане
На пульт "112" столичного гарнизона поступило сообщение об инциденте в жилом комплексе по улице Боталы в Сарыаркинском районе, где две 16-летний девочки оказались в ловушке в неисправном лифте, сообщает Zakon.kz.
Прибывший на место расчет оперативно-спасательного отряда с помощью лифтового ключа деблокировал двери и благополучно эвакуировал подростков.
"Благодаря быстрой реакции спасателей девочки провели в замкнутом пространстве минимум времени и медицинская помощь им не потребовалась".Пресс-служба МЧС РК
Спасатели напомнили правила безопасности в лифте:
- Не паникуйте: Кислорода в кабине достаточно, она не упадет.
- Свяжитесь с диспетчером: Нажмите кнопку вызова или позвоните по номеру 112.
- Не пытайтесь открыть двери самостоятельно: Это опасно для жизни!
- Ждите помощи: Не прыгайте и не раскачивайте кабину.
Ранее сообщалось, что попавшую в ловушку корову вызволили спасатели Кызылорды.
