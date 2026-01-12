В Карагандинской области из снежного заноса спасли 12 человек
В Осакаровском районе Карагандинской области сильный снегопад и плохая видимость стали причиной заноса пяти легковых автомобилей, в которых находились 12 человек, включая троих детей, сообщает Zakon.kz.
Спасатели МЧС, добравшись до места происшествия на вездеходе, эвакуировали всех пострадавших в ближайший населенный пункт. К счастью, медицинская помощь никому не потребовалась.
"МЧС призывает граждан учитывать штормовые предупреждения и по возможности воздерживаться от поездок за пределы населенных пунктов в сложных погодных условиях", – сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области в пункт обогрева эвакуировали 28 человек, оказавшихся в сломанном автобусе на трассе.
