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Законодательство РК

Пять человек спасли из снежного заноса в Жетысуской области

помощь спасателей Фото: скриншот видео
Ночью 13 февраля на автодороге Учарал – Достык, участок Ыргайты, в снежном заносе застрял автомобиль, в котором находились пять человек, сообщает Zakon.kz.

На место выехали спасатели, которые вытащили машину и помогли согреться людям.

Отмечается, что в медицинской помощи никто не нуждался.

"Граждане были сопровождены до ближайшего населенного пункта. Убедительно просим граждан соблюдать правила безопасности в зимний период и не выезжать в дальнюю дорогу при получении SMS о штормовых предупреждениях и о закрытии дорог".Пресс-служба МЧС РК


Ранее сообщалось, что резкое похолодание ожидается на большей части Казахстана 14 февраля.

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Елена Беляева
Жетысуская область МЧС РК
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