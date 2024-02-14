Пять человек спасли из снежного заноса в Жетысуской области

Фото: скриншот видео

Ночью 13 февраля на автодороге Учарал – Достык, участок Ыргайты, в снежном заносе застрял автомобиль, в котором находились пять человек, сообщает Zakon.kz.

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