Пять человек спасли из снежного заноса в Жетысуской области
Фото: скриншот видео
Ночью 13 февраля на автодороге Учарал – Достык, участок Ыргайты, в снежном заносе застрял автомобиль, в котором находились пять человек, сообщает Zakon.kz.
На место выехали спасатели, которые вытащили машину и помогли согреться людям.
Отмечается, что в медицинской помощи никто не нуждался.
"Граждане были сопровождены до ближайшего населенного пункта. Убедительно просим граждан соблюдать правила безопасности в зимний период и не выезжать в дальнюю дорогу при получении SMS о штормовых предупреждениях и о закрытии дорог".Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что резкое похолодание ожидается на большей части Казахстана 14 февраля.
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