Тела двух казахстанцев найдены на крупнейшем заводе России: что известно

В России на территории промышленной площадки Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), ключевого актива компании "Северсталь", погибли двое граждан Казахстана, сообщает Zakon.kz.

О трагедии стало известно из соцсетей.

"14 января 2026 года на территории промплощадки ЧерМК обнаружены двое сотрудников подрядных организаций, граждан Казахстана, без признаков жизни. В настоящее время расследуются причины смерти, на месте работают специальные службы. Мы приносим глубокие соболезнования родным сотрудников", – говорится в сообщении, опубликованном накануне на странице компании "Северсталь" в "ВКонтакте".

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Вологодской области заявили, что в Череповце устанавливаются обстоятельства гибели двух человек на производстве.

"На место выехали сотрудники следственного отдела по городу Череповцу для производства осмотра места происшествия и проведения необходимых процессуальных действий. Причины произошедшего устанавливаются", – следует из сообщения СК.

