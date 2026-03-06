#Референдум-2026
События

Стало известно, сколько казахстанцев уже вернулись домой из зоны конфликта на Ближнем Востоке

МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 10:14 Фото: Telegram/pressmfakz
Министерство иностранных дел (МИД) Казахстана совместно с компетентными органами продолжает работы по возвращению наших граждан из зоны Ближневосточного конфликта, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 6 марта 2026 года, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РК:

"Всего с начала эвакуации выполнены 12 авиарейсов авиакомпаний-резидентов и нерезидентов, вернувших домой более 3300 казахстанцев".

Как отмечается, помимо авиарейсов, вывоз граждан осуществляется и наземным путем.

"Загранучреждениями в ИРИ 6 марта планируется выезд 7 граждан РК, сотрудников "Заркух" на ирано-армянскую границу. Ранее дипломаты в Тегеране и Ереване организовали выезд из Ирана оставшихся 34 сотрудников компании "Заркух", которые пересекли иранско-армянскую границу автобусом. Всего из Ирана уже возвращено 52 гражданина".Пресс-служба МИД РК

Подчеркивается, что дипломатические представительства Казахстана в регионе будут продолжать координировать действия на местах и поддерживать постоянную связь с нашими соотечественниками в регионе эскалации до полного завершения эвакуации.

5 марта 2026 года сообщалось о 2463 казахстанцах, эвакуированных из стран Ближнего Востока.

Все новости про ирано-израильский конфликт можете прочитать здесь.

