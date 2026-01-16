#Казахстан в сравнении
Происшествия

Автобус с иностранными туристами во время мороза застрял в Актюбинской области

туристы застряли на трассе в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 22:19 Фото: polisia.kz
Автобус с иностранными туристами на автодороге Карабутак – Костанай, следовавший по маршруту Россия – Таджикистан, был вынужден остановиться на обочине из-за сильного мороза, сообщает Zakon.kz.

Местные полицейские выяснили, что в автобусе Van Hool находились 46 человек, включая двух водителей. Среди пассажиров – пять женщин и пять детей, все они являются иностранными гражданами. Причиной остановки стало замерзание дизельного топлива.

"Сотрудники полиции обеспечили безопасность пассажиров. В результате совместных действий патрульной полиции и департамента по чрезвычайным ситуациям люди были временно размещены в здании центральной мечети села имени Т. Жургенова Айтекебийского района. Лиц, нуждающихся в медицинской помощи, не выявлено", – рассказали в пресс-службе МВД РК.

Полиция призывает водителей перед выездом учитывать погодные условия, проверять техническое состояние транспорта и следить за официальной информацией.

Ранее сообщалось, что камеры помогли спасти ребенка в области Абай.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
