Автобус с иностранцами во время мороза сломался на трассе в Актюбинской области

В Айтекебийском районе на автодороге Костанай – Карабутак сломался автобус с иностранцами, которые ехали из Таджикистана в Россию. В итоге 65 человек, в том числе и пятеро детей, буквально застряли на трассе в мороз, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, спасатели совместно с сотрудниками полиции и МИО эвакуировали людей до ближайшего села, где иностранцев отогрели и покормили.

"В условиях низкой температуры все путники были оперативно доставлены в Дом культуры села Айке и обеспечены горячим питанием. Благодаря оперативным действиям спасателей в медицинской помощи никто не нуждается", – говорится в сообщении.

