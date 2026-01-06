#Казахстан в сравнении
Происшествия

Автобус с иностранцами во время мороза сломался на трассе в Актюбинской области

спасатели помогли иностранцам, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 18:28 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Айтекебийском районе на автодороге Костанай – Карабутак сломался автобус с иностранцами, которые ехали из Таджикистана в Россию. В итоге 65 человек, в том числе и пятеро детей, буквально застряли на трассе в мороз, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, спасатели совместно с сотрудниками полиции и МИО эвакуировали людей до ближайшего села, где иностранцев отогрели и покормили.

"В условиях низкой температуры все путники были оперативно доставлены в Дом культуры села Айке и обеспечены горячим питанием. Благодаря оперативным действиям спасателей в медицинской помощи никто не нуждается", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасатели помогли бабушке, попавшей в беду в собственном доме в Акмолинской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
